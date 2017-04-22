3. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı Açıldı
Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı" okurla buluştu.
Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı" okurla buluştu.
Beykoz Belediyesinin karşısında kurulan fuarın açılışında konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, dijital teknolojinin öğrencileri bağımlılıkla tesiri altına aldığından şikayet edilse de kitap okuma oranlarının her geçen gün arttığını söyledi.
Bunun çok sevindirici bir durum olduğunu vurgulayan Yelkenci, "Eli kalem tutanların sayısı da artıyor. Biz ümide yelken açmak istiyoruz. Bu oranlarda bizi buna zorluyor zaten. Cemil Meriç 'Kitap okumak zekayı kibarlaştırır.' der. Kibar zekalı çocukların da bütün dünyayı kibarlaştıracağını bilerek kitap okumaya devam diyorum." dedi.
Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na atıfta bulunarak, iki bayramı birden kutladıklarını dile getirdi. Katırcı, "Teknolojinin yaygınlaştığı bir dönemde kitaba değer vermek, çocukları kitapla buluşturmak verilebilecek en güzel hizmetlerden biridir. Beykoz Belediyesine kitap fuarına öncülük ettiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Temennimiz bütün çocukların yüzünün gülmesidir. Yeryüzünde ağlayan çocuk olmasın. Çocuk ağlarsa dünya ağlar. Çocuk mutlu olursa dünya mutlu olur. Bütün çocuklar melek varlıklardır. Fuarımız, sevgi ve kardeşliğin olduğu, yazarlarımızın birebir göründüğü bir fuar olacak. Beykozlu çocuklar böyle bir kitap fuarına sahip oldukları için mutlular."
"Hayalim gerçek oldu"
Fuarın "Onur Yazarı" Gülten Dayıoğlu da konuşmasına tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.
"Onur Yazarı" olmaktan onur duyduğunu ifade eden Dayıoğlu, "Hayalim sırf çocuğa özgü bir fuar kurulmasıydı. Hayalim gerçek oldu. Beykoz Belediyesine teşekkür ediyorum. 82 yıllık hayatımda şunu anladım ki insan yetiştirirken eğitim ve öğretim gerekiyor. Öğretim okullarda veriliyor. İnsanı insan yapan hasletler eğitimdir. Müfredat maalesef bilgi birikimine dayalı. Eğitim vermeye zaman kalmıyor. Kitap okumak eğitimin en kolay ve ucuz yoludur. Eğitim açığımızı kapatmak için kitap okumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Adem Sefer ve çocuklar katıldı.
Fuar hakkında
Çocukların ve gençlerin nitelikli okuma kültürüne sahip olması amacıyla gerçekleştirilen fuara, 75 çocuk yayıncısı katılıyor.
"Onur Yazarı" Gülten Dayıoğlu olarak belirlenen fuar kapsamında düzenlenecek söyleşilere, yazar Şermin Çarkacı, Erol Erdoğan, İrfan Gürkan Çelebi, Melih Tuğtağ ve Bestami Yazgan konuk olacak.
İmza günlerinin yanı sıra 150 etkinliğin gerçekleşeceği fuara toplam 75 yazar katılacak. Fuarda masalcı abla, palyaço ve kukla gösterileri gibi birçok etkinlik de çocuklarla buluşacak.
"Geleceğe Yön Verenler" başlığı altında, bilimin her sahasında keşif ve icatlarıyla insanlığa katkıda bulunan aralarında İbn-i Sina, Ali Kuşçu, Piri Reis, Albert Einstein, Isaac Newton ve Johannes Gutenberg'in yer aldığı önemli şahsiyetler fuar kapsamında tiyatro etkinlikleri ile canlandırılacak.