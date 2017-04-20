3. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı, 22 Nisan'da Başlayacak

Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı", 22-30 Nisan arasında yapılacak.



Çocukların ve gençlerin nitelikli okuma kültürüne sahip olması amacıyla gerçekleştirilen fuara, 75 çocuk yayıncısı katılacak.



"Onur Yazarı" Gülten Dayıoğlu olarak belirlenen fuar kapsamında düzenlenecek söyleşilere, yazar Şermin Çarkacı, Erol Erdoğan, İrfan Gürkan Çelebi, Melih Tuğtağ ve Bestami Yazgan konuk olacak.



İmza günlerinin yanı sıra 150 etkinliğin gerçekleşeceği fuara toplam 75 yazar katılacak. Fuarda masalcı abla, palyaço ve kukla gösterileri gibi birçok etkinlik de çocuklarla buluşacak.



"Geleceğe Yön Verenler" başlığı altında, bilimin her sahasında keşif ve icatlarıyla insanlığa katkıda bulunan aralarında İbn-i Sina, Ali Kuşçu, Piri Reis, Albert Einstein, Isaac Newton ve Johannes Gutenberg'in yer aldığı önemli şahsiyetler fuar kapsamında tiyatro etkinlikleri ile canlandırılacak.