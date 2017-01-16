3 Bant Bilardo Turnuvası Sona Erdi

Bilardo Türkiye şampiyonasına hazırlık olarak Niğde'de bilardo turnuvası düzenlendi.



3 bant bilardo şampiyonası turnuvasında 33 sporcu yarıştı. 23 Şubat, 7 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Niğde'yi temsil edecek olan 3 sporcu turnuvada dereceye girdi.



Dereceye giren birinci Erol Karahançer, ikinci Salih Duydu ve üçüncü Savaş Yılmaz müsabakada galip gelerek kupalarını Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dan aldılar. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, belediye olarak bilardo sporu için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.



Programın ardından konuşma yapan bilardo federasyonu Niğde İl Temsilcisi Uğur Malgaç, 'Türkiye şampiyonasının ilk hazırlığı olan il şampiyonasını düzenledik. Türkiye şampiyonasına katılmak için gayet güzel ve çok neşeli bir turnuva oldu. Maç 30 sayı üzerinde oluşuyor, 15 sayı ile 5 dakika molamız var, bir sporcunun maç süresince 2 kere talimat hakkı var ve bilardo bu kontroller altında belirli kurallar çerçevesinde yapılan bir spordur." dedi.



Turnuva birincisi polis memuru Erol Karahançer turnuva öncesinde antremanlar yaptığını söyledi. Karahançer; "Uzun antrenmanlardan sonra çalışmalarımızın verimini aldık Niğde il birincisi olduk. Buradan sonra 23 Şubat ve 7 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Orada Niğde'yi temsil edeceğiz. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Niğde'mizi en iyi şekilde Antalya'da Türkiye şampiyonasında temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu. - NİĞDE