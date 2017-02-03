Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 6-12 Şubat tarihlerinde Bursa'da yapılacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kentin bilardoyla dünya gündemine taşınacağını söyledi.



Hollanda, Belçika, İtalya, Güney Kore, Mısır, Almanya, Vietnam ve Japonya gibi ülkelerden sporcuların bu organizasyona katılacağını belirten Altepe, "Geçen yıl yine Bursa'da yapılan dünya kupasına bölgede yaşanan sıkıntılardan dolayı gelemeyenler olmuştu. Şimdi herkes gelmek istiyor. Yüksek oranda katılım var. Kupada 150 sporcu mücadele edecek. Güzel bir organizasyon ve dünya çapında ses getirecek. Bursa ve Türkiye'ye yakışır güzel bir organizasyon olacak." diye konuştu.



Dünya kupasının düzenlenmesinde büyük katkıları olan Türkiye Bilardo Federasyonu yetkililerine teşekkür eden Altepe, organizasyona katılacak sporculara da başarılar diledi.



"Dünya şampiyonluğu en büyük hedefimiz"



Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da geçen yıl yine Bursa'da düzenlenen organizasyona katılımın yoğun olduğunu ve final maçını izlemek için gelenlerin salona giremeyip dışarıda kaldığını hatırlattı.



Bu nedenle bu yılki organizasyonda izleyici kapasitesini artırdıklarını vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:



"Dünyanın 25 ülkesinden 150 elit sporcu çeşitli elemelerden geçerek 6-12 Şubat tarihlerinde buradaki kupaya katılacak. Türkiye olarak bu kupayı kazanmak ve sporcularımızdan dünya kupası şampiyonluğu beklemek en büyük hedefimiz. Bunu sağlayacak çok kaliteli oyuncularımız var. Umarım kendi yaptırdığımız dünya kupası daha önceki senelerde olduğu gibi ülkemizde kalır. Dünya kupası şampiyonluğuyla bu turnuvayı taçlandırırız."



"Dünya şampiyonları sahne alacak"



Ercan, üç yıllık federasyon başkanlığı süresince Türkiye'yi karış karış gezdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bursa kadar spor kenti görmedim. Bu net olarak söyleyebilirim. Bilardoya ve Türk sporuna katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Recep Altepe'ye teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonları cuma günü sahne alacak. Cuma gününe kadar elemeler olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günü de final müsabakaları var. Geçen seneki gibi mükemmel bir turnuva olmasını bekliyoruz. En büyük arzumuz da dünya kupasının ülkemizde kalması."



Açıklamaların ardından basın toplantısına katılan Altepe ile Ercan ve beraberindekiler, turnuvada dereceye girecek sporculara verilecek kupaların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.