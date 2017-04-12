3 Aydır Yalnız Olan Birce Akalay Aradığı Aşkı Buldu

Oyuncu Sarp Levendoğlu'ndan Ocak 2017'de boşanan Birce Akalay'ın yalnızlığı 3 ay sürdü. Birce Akalay 10 gündür balet Can Tunalı ile aşk yaşıyor.

CAN TUNALI BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE BİRLİKTE OLDU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi baletlerinden Can Tunalı, özel hayatıyla magazin gündemine sık sık konu olmuştu. 3 yıl önce Ceyda Düvenci ile birlikte olan Tunalı'nın adı, Özlem Tekin, Seda Akman, Selen Seyven ile de anılmıştı.

AŞKI, CAN TUNALI INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Birce Akalay, Can Tunalı ile aşk yaşamaya başladı. Aşkın duyurusunu Can Tunalı'nın kendi instagramına Birce Akalay'ın yatakta uyurken bir pozunu koyup altına "Eve peri geldi" diye yazmasıyla ortaya çıktı.

TUNALI FACEBOOK'TAN AKALY'IN FOTOĞRAFINI KOYDU

Facebook profiline Akalay'ın fotoğrafını koyan Tunalı, önceki gün Instagram'dan "Özlemek dediğin, nefes bastığı sürece kalbim kanım, gözlerim kapanana kadar Bodrum'da, halim sen..." dizelerini paylaştı. Akalay, bu sözlere "Can'ım" diyerek karşılık verdi

İşte Birce Akalay'ın yeni aşkı:

