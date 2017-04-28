3 Ayda 441 Işçi Yaşamını Yişitirdi"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2013-2017 yılları arasında iş kazası sonucu yaşamını yitiren işçi sayısının en az 7 bin 262 olduğunu, 2017 yılının ilk üç ayında ise en az 441 işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. CHP Parti Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2013-2017 yılları arasında iş kazası sonucu yaşamını yitiren işçi sayısına ilişkin verileri 'İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin raporlarından derleyerek açıkladı. Bu rapordan yola çıkılarak elde edilen verilere göre 2017 yılının ilk üç ayında en az 441 işçi yaşamını yitirdi. 2016 yılında 110'u kadın, bin 860'ı ise erkek işçi olmak üzere en az bin 970 işçi yaşamını yitirdi. 2015 yılında 120'si kadın, bin 610'u erkek olmak üzere toplamda bin 730 işçi hayatını kaybetti. 2014 yılında 131'i kadın, bin 755'i erkek işçi olmak üzere en az bin 886 işçi yaşamını yitirdi. İş kazalarına ve işçi ölümlerine dikkat çeken Tanrıkulu, 2013-2017 yılları arasında iş kazası sonucu yaşamını yitiren işçi sayısının en az 7 bin 262 olduğunu belirtti.



(İHA)