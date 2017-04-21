3 Ayaklı 'Garip' Belediyeye Emanet

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sokakta bulunan ve doğuştan sol arka bacağı olmayan 2 aylık 'Garip' adlı yavru köpek, belediye barınağında korumaya alındı.



Suşehri Belediyesi ekipleri ilçedeki başıboş köpeklerin toplanması için çalışma başlattı. Ekiplerin Kemalpaşa Mahallesi üzerinde yaptıkları çalışmalar sırasında bulunan, sol arka bacağı olmayan kangal kırması erkek yavru köpek dikkat çekti. Belediye veterinerinin yaptığı muayenede doğuştan yavru köpeğin sol arka bacağının olmadığı tespit edildi. Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in talimatıyla yavru köpek, ilçedeki belediyeye ait hayvan barınağına götürülerek korumaya alındı. ADINI 'GARİP' KOYDULAR



Suşehri Belediyesi'nde mezbaha bölümünde çalışan ve doğuştan bacağı olmayan köpeğin bakımını yapan Özgür Yeşilyurt, "Başıboş köpekleri toplarken bu yavru köpeği bulduk. Yanında annesi yoktu. Sahiplenen bir başka köpek de göremedik. Sol arka ayağı yoktu. İlk gördüğümüz zaman içimiz burkuldu. Suşehri Belediyesi olarak bu yavruyu sahiplendik. Başkanımızın talimatıyla şu anda barınağımızda bu yavruya özel olarak bakıyoruz. Veterinerimiz incelediğinde doğuştan bacağı olmadığını belirledi. Küçük olduğu için tek başına sokakta sıkıntı yaşayabilirdi. Bu nedenle sahiplendik ve kimsesi olmadığı için de adını 'Garip' koyduk" diye konuştu.



Yavru köpeğe, büyüyünceye kadar burada bakılacağı, sahiplenen olmazsa Sivas'taki belediye hayvan barınağına gönderileceği öğrenildi. Barınakta keyifli görünen ancak yürüme güçlüğü yaşayan 'Garip' ise yaptığı sevimli hareketleriyle dikkat çekti. - Suşehrisivas