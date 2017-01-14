3 Aracın Karıştığı Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.



İnönü Mahallesi 7004'ncü Sokak'ta Kuzuluk istikametine giden 54 HL 525 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Okan'ın kullandığı 54 HZ 069 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç, park halindeki 54 TL 760 plakalı araca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki otopark demirleri yerinden fırlayarak bir iş yerinin vitrin camlarını kırdı.



Kazada yaralanan olmazken araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.



Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.