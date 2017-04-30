3 Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza, İzmit-Kandıra karayolunun Koruklar Köyü Mevkii&nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 06 Z 3878 plakalı otomobil,ile karşı yönden gelen Ragıp Akdeniz yönetimindeki 41 RD 832 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçlara 34 HP 1143 hafif ticari araç çarptı. 06 Z 3878 plakalı araçta 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye kaza kırım ekipleri sıkışan 2 kişiyi otomobilden çıkardı. 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin öldüğü belirlendi.



Kazada Ragıp Akdeniz, eşi Durdane Akdeniz ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi Kandıra ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kandırakocaeli