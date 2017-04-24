3 Adam

Ekranların beğenilen programı 3 Adam, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

3 Adam

Ekranların beğenilen programı 3 Adam, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Eğlenceli skeçleri ve her hafta birbirinden sürpriz konukları ile 3 Adam sizlerle...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : TV8 Stüdyoları

Mekan Adresi : Kemerburgaz Yolu Cendere Mevkii No: 29

Başlangıç Saati : 25.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Kategori : 3 Adam

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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