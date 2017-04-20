3 Adam
Ekranların beğenilen programı 3 Adam, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Ekranların beğenilen programı 3 Adam, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Eğlenceli skeçleri ve her hafta birbirinden sürpriz konukları ile 3 Adam sizlerle...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : TV8 Stüdyoları
Mekan Adresi : Kemerburgaz Yolu Cendere Mevkii No: 29
Başlangıç Saati : 21.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Kategori : 3 Adam
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io