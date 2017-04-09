Ekranların beğenilen programı 3 Adam, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.



Eğlenceli skeçleri ve her hafta birbirinden sürpriz konukları ile 3 Adam sizlerle...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : TV8 Stüdyoları



Mekan Adresi : Kemerburgaz Yolu Cendere Mevkii No: 29



Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Kategori : 3 Adam



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır