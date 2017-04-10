2pac Shakur'un Hayatını Konu Alan All Eyez On Me'den Yeni Fragman Geldi

7 Eylül 1996 yılında Las Vegas, Nevada'da 4 kez vurulduktan sonra solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve hayatını kaybettikten sonra, 2005 itibarıyla, 75 milyon üzerinde albüm satmayı başaran Tupac Shakur, genç yaşta ölmesine rağmen bu başarıyı yakalayarak "En Çok Satan Müzik Sanatçıları" listesine girmeyi başardı.



Geçtiğimiz günlerde ise başarılı sanatçının hayatını konu alan All Eyez on Me'den yeni fragman geldi.



2Pac'ın sadece rapçı yanının değil, aktivist yanının da konu edildiği ve Benny Boom'un yönetmenliğini üstlendiği film, 2Pac'ın "gerçek ve anlatılmayan" hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.



Rap müziğin en başarılı ve ikonik isminin hayatını konu edinen bu film, Shakur'un 46. doğum gününde, yani 16 Haziran'da hayranlarının ve seyircilerin beğenisine sunulacak.