293 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Kurası Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3713 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası bugün Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.



293 istihdam hakkı sahibinden 8'inin mühendis, 8'inin öğretmen, 7'sinin tekniker, 17'sinin teknisyen unvanlı kadrolara, 14'ünün ise öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak hemşire, biolog, laborant, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi unvanlı kadrolara, 84'ünün memur unvanlı kadrolara, 151'inin hizmetli unvanlı kadrolara, 4'ünün ise işçi kadrolarına atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 196'sı erkek, 97'si kadın olarak açıklandı.



Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden personel talep eden 28'i üniversite, 34'ü bakanlık ve bağlı kuruluşu, 5'i kamu iktisadi teşebbüsü, 1'i ise üst kurul olmak üzere 68 kamu kurum ve kuruluşuna yapıldı. Atama teklif sonuçları bugün saat 15.00'te www.dpb.gov.tr adresinden açıklanacak.



(İHA)