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293 Şehit ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı
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293 Şehit ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

293 Şehit ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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