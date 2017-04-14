293 Şehit ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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