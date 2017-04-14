293 Şehit ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3713 sayılı Kanun'un ek birinci maddesine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek, Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 293 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının, Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi.



Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığı kaydedilen açıklamada, istihdam hakkı sahiplerinden 8'inin mühendis, 8'inin öğretmen, 7'sinin tekniker, 17'sinin teknisyen unvanlı kadrolara, 14'ünün ise öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak hemşire, biyolog, laborant, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi unvanlı kadrolara atandığı ifade edildi.



Sonuçlar saat 15.00 itibarıyla "www.dpb.gov.tr"de



Açıklamada, ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınından 84'ünün memur, 151'inin hizmetli ve 4'ünün ise işçi kadrolarına atama tekliflerinin gerçekleştirildiği bildirildi.



Atananların 196'sının erkek, 97'sinin kadın olduğu belirtilen açıklamada, atama tekliflerinin e-uygulama sistemi üzerinden, bu kapsamda personel talep eden 28'i üniversite, 34'ü bakanlık ve bağlı kuruluş, 5'i kamu iktisadi teşebbüsü, biri üst kurul olmak üzere 68 kurum ve kuruluşa yapıldığı kaydedildi.



İlgililerin atama teklif sonuçlarına saat 15.00 itibarıyla "www.dpb.gov.tr" adresinden ulaşabileceğine işaret edilen açıklamada, atama işlemlerinin, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacağı vurgulandı.



Açıklamada, bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunulmasını beklemeleri gerektiği ifade edildi.