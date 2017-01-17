"ENKA Kültür Sanat" tarafından her yıl düzenlenen tiyatro buluşmaları, bu yıl perdelerini 24 Ocak'ta açacak.



29. Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları'nda, ocak, şubat ve mart aylarında farklı tiyatro grupları ve oyuncular, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda sahne alacak.



Buluşmaların ilk haftasında, son dönemin merak uyandıran oyunlarından "İçerdekiler", "Kundakçı" ve "O/Hakkari'de Bir Mevsim" tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



ENKA sahnesinde ilk olarak, Melih Cevdet Anday'ın kaleminden çıkan "İçerdekiler" adlı eseri izleyiciyle buluşacak. Anday'ın 1965'te yazdığı oyun, "Semaver Kumpanya" oyuncuları Mustafa Kırantepe, Nihal Yalçın, Serkan Keskin tarafından 24 Ocak'ta sahnelenecek.



"Oyun Atölyesi"nin sahnelediği ve Rus yazar Grigory Gorin'in imzasını taşıyan "Kundakçı" da 29. Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları'nın ikinci gösterimi olacak. Kahramanlıkla teröristlik arasında gidip gelen bir karakterin hikayesini anlatan "Kundakçı", 25 Ocak'ta sahnede olacak.



"Sarı Sandalye" ekibinin, Ferit Edgü'nün aynı adlı eserinden uyarladığı "O/Hakkari'de Bir Mevsim" oyunu ise haftanın son performansı olacak. İlk gösterimi 20. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında yapılan oyun, 26 Ocak'ta tiyatroseverlerle buluşacak.