29.uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması Ödülleri Verildi

Gaziantep'te 29. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması ödül töreni yapıldı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Mizyal Sanat Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya, 21 ülkeden 6 bin 100 resimle 156 öğretmenin koordinasyonunda toplam 5 bin 913 öğrenci katıldı. 3-19 yaş arası çocukların yer aldığı, toplum, kültürel değerler, doğa ve yaşam temalarının işlendiği ve bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışmasında jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından dereceye giren resimlerin sahipleri ödüllendirildi. Aralarında dereceye giren resimlerin de bulunduğu 6 bin 100 resmin yer aldığı sergi Gaziantep Sanat Merkezinde törenle açıldı.



Törene katılarak açılışını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramını çocuklara hediye ettiğini söyledi.



Çocukların geleceğimiz olduğunu ifade eden Şahin, "Onları her yönden iyi yetiştirmek çok önemli. Çünkü temel çok önemli, çocuklarımıza önce çocuk deyip iyi eğitim vermemiz gerekiyor. Artık dünya çocukları kendi içerisinde büyük bir rekabet içerisinde. Çocuklarımızı eğitime alırken her yönden güçlendirmemiz gerekiyor. ve bu sanatsal alan onların bakış açılarını, dünya vizyonunu temelde güçlendirecek en önemli alan" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatı, çocukları işin merkezine koyduklarını vurgulayan Şahin, bilinçli aileler ve öğretmenlerin birleşmesiyle geleceğin daha aydınlık olacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini kesen Şahin ve beraberindekiler, sergiyi gezerek çocuklarla sohbet etti. Sergiye, Şahin'in yanı sıra çok sayıda davetli, öğrenci ve öğretmenler katıldı. - GAZİANTEP