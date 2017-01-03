29 Torun Sahibi Asırlık Çınar Toprağa Verildi

Bursa'nın İznik ilçesinde, 29 torun sahibi 97 yaşındaki kadın vefat etti.



İznik'in Boyalıca Mahallesi'nin eski muhtarlarından Halil Çavuş'un eşi Zekiye Sevinç, 97 yaşında vefat etti. Beş evlat ve 29 torun sahibi Zekiye ninenin hiçbir hastalığı olmadığı öğrenildi. Gazeteci Ali Karatekin'in kayınvalidesi olan Zekiye Sevinç, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip kasaba mezarlığına defnedildi. - BURSA