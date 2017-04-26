Türkiye Dans Sporları Federasyonu, "29 Nisan Dünya Dans Günü"nde İstanbul Bilgi Üniversitesi organizasyonuyla dans yarışması düzenleyecek.



Konuya ilişkin açıklamaya göre, Polat Renaissance Hotel'de iki gün boyunca sürecek olan yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından lisanslı dansçı çiftler katılacak.



İlk gününde genç ve yetişkinlerin, 30 Nisan Pazar günü ise miniklerin performans sergileyeceği yarışmada, adaylar Samba, Cha Cha, Rumba gibi Latin dansları ile Vals, Tango gibi dans türlerinde yarışacak.



Yarışma kapsamında en iyi performansı gösteren çift, Bilgi Dans Kupası'nın sahibi olacak.