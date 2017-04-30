29 Nisan 2017 Haberleri

29 Nisan 2017 Manşet Haberleri.

29 Nisan 2017 Haberleri

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Amerika Birleşik Devletleri, Gençlerbirliği Spor Kulübü, Millî İstihbarat Teşkilatı, Türkiye Futbol Federasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Demokratik Birlik Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Ankara Belediye Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milletvekili Baykal