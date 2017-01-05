29 İnç Ekranlı, Kameralı Buzdolabı!





Birkaç yıl önce LG gibi firmalar bir "akıllı" buzdolabı tanıttıklarında, pek çok kişi bunun biraz fazla olduğunu söyleyerek gülmeyi tercih etmişlerdi. Ancak teknoloji ilerlemesine devam ederken, Nesnelerin İnterneti (IoT) hem popülerlik hem de erişim olarak ciddi bir büyüme gösterdi ve artık akıllı buzdolapları çok daha mantıklı gözüküyor.



Bu yıl CES'de LG en son akıllı buzdolabını tanıttı. Geçtiğimiz yıl duyurulan Windows 10 modelinden daha yeni olan bu model, halen 29 inçlik ekran gibi abartı görülebilecek bazı özelliklerin yanı sıra, oldukça kullanışlı ve çekici özellikler de sunmakta. LG'nin bu amiral gemisini farklı yapan şey, Amazon'un Alexa Sesli Hizmetini sunarak kullanıcılara buzdolapları ile etkileşime geçmek için yeni yollar sunması. Ancak görünene göre bu işlem sırasında, Windows 10 modelinde kullanılan Cortana sesli etkileşimlerinden vazgeçilmiş durumda.



Bu buzdolabının belki de daha ilgi çekici olan özelliklerinden biri, 2.0 megapiksellik süper-geniş-lensli panoramik kamerası. Bu kamera sayesinde kullanıcılar, alışveriş yaparken buzdolaplarında nelerin bulunduğunu görebilmekte.



Her ne kadar fiyat henüz duyurulmuş olmasa da, geçtiğimiz yılın en üst modeline bakarak bu yeni ürünün yaklaşık olarak 5.000 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı tahmin edilebilir...