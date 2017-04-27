29. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla başlayacak. Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde bu hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Medipol Başakşehir de takipçisi ve lider olan Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile mücadele ederken, Osmanlıspor da evinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
YARIN
20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor
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29 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
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30 NİSAN PAZAR
13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
19.00 Adanaspor - Antalyaspor
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
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1 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Bursaspor - Galatasaray
20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor
(İHA)