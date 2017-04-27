29. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla başlayacak. Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde bu hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Medipol Başakşehir de takipçisi ve lider olan Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile mücadele ederken, Osmanlıspor da evinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek.



Süper Lig'de 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



YARIN



20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor



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29 NİSAN CUMARTESİ



16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor



19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği



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30 NİSAN PAZAR



13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor



16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor



19.00 Adanaspor - Antalyaspor



19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş



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1 MAYIS PAZARTESİ



20.00 Bursaspor - Galatasaray



20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor



(İHA)