Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olan Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada oynanacak 9 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listeye göre haftanın maçı olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
29. Hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
28 NİSAN CUMA
20.00 Gaziantepspor-Karabükspor: Özgür Yankaya
29 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Kayserispor-Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
30 NİSAN PAZAR
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
1 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan