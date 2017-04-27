Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada oynanacak 9 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listeye göre haftanın maçı olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

29. Hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

28 NİSAN CUMA

20.00 Gaziantepspor-Karabükspor: Özgür Yankaya

29 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Kayserispor-Alanyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

30 NİSAN PAZAR

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel: Arda Kardeşler

16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor: Ali Palabıyık

19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

20.00 Osmanlıspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan