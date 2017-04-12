29.3 Milyar Liralık Birleşme ve Devralma Gerçekleşti
Rekabet Kurumuna 2016'da 209 birleşme ve devralma işlemi bildirilirken, bu işlemlerin toplam tutarı 29 milyar 263 milyon lira oldu.
Rekabet Kurumuna 2016'da 209 birleşme ve devralma işlemi bildirilirken, bu işlemlerin toplam tutarı 29 milyar 263 milyon lira oldu.
Kaynak: Dunya.com
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