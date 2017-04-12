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29.3 Milyar Liralık Birleşme ve Devralma Gerçekleşti
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29.3 Milyar Liralık Birleşme ve Devralma Gerçekleşti

Rekabet Kurumuna 2016'da 209 birleşme ve devralma işlemi bildirilirken, bu işlemlerin toplam tutarı 29 milyar 263 milyon lira oldu.

29.3 Milyar Liralık Birleşme ve Devralma Gerçekleşti

Rekabet Kurumuna 2016'da 209 birleşme ve devralma işlemi bildirilirken, bu işlemlerin toplam tutarı 29 milyar 263 milyon lira oldu.

Kaynak: Dunya.com

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