Tokat'ta Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Turhalspor, 283 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım unvanına sahip oldu. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanan 24 maçta; 8 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 30 puanla ligi 7. sırada tamamlayan Turhalspor, kırmızı kart görmeyerek takım olarak ayrı bir başarıya imza attı. Kulüp yetkilileri yaptıkları araştırmada takımın sadece amatör ligde değil Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Ligi, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'lerinde bulunan 283 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım olduğunu öğrendiklerinde farklı bir sevinç yaşadı.



BERKAY SAĞLAM: FUTBOLUN KÖTÜ YÖNLERİNİ ÖRNEK ALMADAN BU LİGİ BİTİRMEK GÜZELDİ



Turhalspor Teknik Direktörü Berkay Sağlam, sezon boyunca takımın centilmence maç oynadığını belirterek, "Kimsenin hakkını yemeden, kırmızı kart görmeden futbol dışına çıkmadan bunları yapmak bizi ayrı ayrı mutlu etti. Futbolun içinden çıkmamak, kavgaya gürültüye karışmamak, futbolun kötü yönlerini örnek almadan bu ligi bitirmek güzeldi. Turhalspor Türkiye liglerinde amatör, profesyonel kırmızı kart görmeyen tek takım olma unvanını sağladı" diye konuştu. Takım kaptanı Fatih Özdemir ise takım olarak maçlarda özverili olarak daha sakin daha temkinli olmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, "Kırmızı kart görmeden gayet centilmence, hiç bir maçımızda kavga olmadan güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Pozisyon icabı ufak tefek pozisyonlar nedeni ile sarı kart gören oyuncularımız oldu" dedi.



EROL AYTEN: ÇOK GURURLANDIK



Hedeflerinin BAL'da tutunmak olduğunu ve bunu da başardıklarına dikkat çeken Turhalspor Kulüp Başkanı Erol Ayten, "Bizi sevindiren diğer bir husus ise Türkiye genelindeki takımlar arasında sadece Turhalspor'un kırmızı kart görmeyen tek takım olması bizleri ayrıca sevindirdi. Çok gururlandık. Sporcularımıza, yönetimimize, antrenör arkadaşlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerek belediye gerek esnaf olsun sezon sonuna kadar kendilerine destek oldu. Fakat biraz maddi sıkıntılarımız var. Federasyonun centilmence maçlara çıkan takımımıza bir ödülü olursa futbolcularımıza hediye olarak takdim etmeyiz arzu ediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu. Amatör Küme'de şampiyon olan Niksar Belediyespor'la play-out maçında karşılaşacak olan Turhalspor, hazırlıklarına sentetik sahada devam ediyor.



(Nurhan İçmez/İHA)