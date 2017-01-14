28 Şubat Kadın Platformu Trabzon Temsilciliği Tanıtıldı

28 Şubat Kadın Platformu Trabzon Temsilciliği tanıtım toplantısı yapıldı.



Kentte bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan 28 Şubat Kadın Platformu Trabzon Temsilcisi Aynur Özdemir, 28 Şubat sürecinde eğitim hakları ellerinden alınan, okullarından atılan, görevleri ellerinden alınan ve hayatlarını, kariyerlerini, hedeflerini yıllarca ertelemek zorunda bırakılan mazlumların sesi olduklarını belirtti.



28 Şubat darbesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:



"28 Şubat'ın en acımasız uygulamalarına maruz kalmış olsak da hiçbir zaman illegal yollara başvurmadan hukuki yönden hak arama mücadelemizi sürdürdük. O dönemde başörtüsü yasağına itiraz ederek açtığımız davaları kaybettik. Zaten demokrasi rafa kaldırıldığı, hakimlere ve savcılara talimatların verilip hukukun üstünlüğünün hiçe sayıldığı bir dönemde hak arayışının olumlu sonuçlanması da beklenemezdi. 28 Şubat Post-Modern darbesinin bitmediğini 15 Temmuz gecesi maalesef milletçe bir kez daha görmüş olduk. Bu nedenle 28 Şubat tam manasıyla anlaşılmalı ki 15 Temmuz da her yönüyle aydınlatılabilsin ve bu milletin vatanperver evlatlarına geç kalınmış olunsa da hakları iade edilsin."



Somut adımlar atılarak 28 Şubat zulmünün artık son bulmasını talep ettiklerini dile getiren Özdemir, "Yıllardır asıl mazlumların sesi hiç çıkmadı. Mazlum rolünü oynayanlar ise hiç susmadı. Artık bunca sessizlik, bekleyiş yeter diyoruz. Bundan sonra 28 Şubatın asıl mağdurları konuşacak ve hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir."