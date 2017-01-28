28 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)10.30 FENERBAHÇE KULÜBÜ DİVAN TOPLANTISITFF 1. LİG13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)18.

28 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)

10.30 FENERBAHÇE KULÜBÜ DİVAN TOPLANTISI

TFF 1. LİG

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor (Gaziantep Arena)

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

15.30 Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Beşiktaş Akatlar Arena)

17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Karataş Şahinbey)

18.00 Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece (Hayri Gür)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

13.00 Beşiktaş-Bellona AGÜ (Beşiktaş Akatlar Arena)

14.00 BOTAŞ-Tosyalı Toyo Osmaniye (Menderes)

14.00 Girne Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi (Mamak Belediyesi)

15.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Edip Buran)

VOLEYBOL, VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

13.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji Arena)

15.00 İdmanocağı-Eczacıbaş VitrA (Trabzon 19 Mayıs)

17.00 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Anafartalar)

18.00 VakıfBank-Seramiksan (Vakıfbank Spor Sarayı)

EFELER LİGİ

13.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)

15.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent)

AVRUPA LİGLERİ

18.00 Hapoel Beer - Ironi Kiryat (Beşiktaş'ın rakibi)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19: 00 Burkina Faso - Tunus

22: 00 Senegal - Kamerun

GOLF

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası devam ediyor (Belek)

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