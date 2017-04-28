28 Nisan Dha Spor Gündemi

THY EUROLEAGUE



19.30 Darüşşafaka-Real Madrid



21.15 Anadolu Efes - Olympiacos



SÜPER LİG



20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor



TFF 1. Lig



18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor



18.00 Samsunspor-Ümraniyespor



18.30 Sivasspor-Giresunspor



SPOR VE KÜLTÜR FESTİVALİ



10.30 TFF'nin organizasyonunda düzenlenecek etkinlikte Suriyeli çocuklara da yardım yapılacak.



BEŞİKTAŞ



Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek



FENERBAHÇE



Ç.Rize maçı hazırlıkları sürecek



GALATASARAY



Bursaspor maçı hazırlıkları sürecek



TENİS



TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları devam ediyor (Garanti Koza Arena)



VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ



18: 00 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank







EFELER LİGİ



16: 00 Halkbank - Arkas Spor



18: 30 Ziraat Bankası - Fenerbahçe