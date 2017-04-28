28 Nisan Dha Spor Gündemi
THY EUROLEAGUE19.30 Darüşşafaka-Real Madrid21.15 Anadolu Efes - OlympiacosSÜPER LİG20.00 Gaziantepspor-Kardemir KarabüksporTFF 1. Lig18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor18.00 Samsunspor-Ümraniyespor18.30 Sivasspor-GiresunsporSPOR VE KÜLTÜR FESTİVALİ 10.
THY EUROLEAGUE
19.30 Darüşşafaka-Real Madrid
21.15 Anadolu Efes - Olympiacos
SÜPER LİG
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor
TFF 1. Lig
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor
18.30 Sivasspor-Giresunspor
SPOR VE KÜLTÜR FESTİVALİ
10.30 TFF'nin organizasyonunda düzenlenecek etkinlikte Suriyeli çocuklara da yardım yapılacak.
BEŞİKTAŞ
Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek
FENERBAHÇE
Ç.Rize maçı hazırlıkları sürecek
GALATASARAY
Bursaspor maçı hazırlıkları sürecek
TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları devam ediyor (Garanti Koza Arena)
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
18: 00 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank
EFELER LİGİ
16: 00 Halkbank - Arkas Spor
18: 30 Ziraat Bankası - Fenerbahçe