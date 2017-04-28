28 Nisan Dha Spor Gündemi

THY EUROLEAGUE19.30 Darüşşafaka-Real Madrid21.15 Anadolu Efes - OlympiacosSÜPER LİG20.00 Gaziantepspor-Kardemir KarabüksporTFF 1. Lig18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor18.00 Samsunspor-Ümraniyespor18.30 Sivasspor-GiresunsporSPOR VE KÜLTÜR FESTİVALİ 10.

28 Nisan Dha Spor Gündemi

THY EUROLEAGUE

19.30 Darüşşafaka-Real Madrid

21.15 Anadolu Efes - Olympiacos

SÜPER LİG

20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor

TFF 1. Lig

18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor

18.00 Samsunspor-Ümraniyespor

18.30 Sivasspor-Giresunspor

SPOR VE KÜLTÜR FESTİVALİ 

10.30 TFF'nin organizasyonunda düzenlenecek etkinlikte Suriyeli çocuklara da yardım yapılacak.

BEŞİKTAŞ

Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek

FENERBAHÇE

Ç.Rize maçı hazırlıkları sürecek

GALATASARAY

Bursaspor maçı hazırlıkları sürecek

TENİS

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları devam ediyor (Garanti Koza Arena)

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

18: 00 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank

 

EFELER LİGİ

16: 00 Halkbank - Arkas Spor

18: 30 Ziraat Bankası - Fenerbahçe

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