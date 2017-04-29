28 Nisan 2017 Haberleri
28 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Tayfun Korkut'un Takımı Bayer Leverkusen, Schalke'ye 4-1 Mağlup Oldu
- ABD Askerini Arkasına Alan YPG İyice Şımardı: Tüm Güçlerimizle Türkiye'ye Saldırırız
- İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl, Canlı Yayında Erdoğan'ın Sevdiği Türküyü Söyledi
- Euroleague'de Anadolu Efes, Olympiacos'a 74-62'lik Skorla Yenildi
- İbrahim Kalın, 15 Temmuz Şehitleri İçin Türkü Söylediği Klibin Hikayesini Anlattı
- Galatasaray'da Adnan Öztürk, 2018'de Başkanlığa Aday Olacağını Açıkladı
- ABD'den Kuzey Kore'ye En Net Tehdit: Askeri Müdahaleye Hazırız
- ABD, Türkiye'ye Karşı PYD'yi Zırhlı Araçlarla Koruduğunu Görüntüleri Çıkmasına Rağmen Yalanladı
- Şahan Gökbakar, Lohusa Eşi İçin Yaptığı Pidenin Tarifini Verdi
- Süper Lig'de Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor 0-0 Berabere Kaldı
- Fenerbahçe'nin Euroleague Final-Four'undaki Rakibi Real Madrid Oldu
- 71 Binden Fazla Personelle Türkiye Genelinde Huzur Operasyonu Yapıldı
- Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'e Yenilerek Euroleague'den Elendi
- Üniversite Öğrencileri Güneş Enerjili Araba Üretti
- Selçuk Şahin: 12 Sene Fenerbahçe'de Oynadım, Bu Kadar Boş Stat Görmedim
- Çavuşoğlu: AB Liderleri Referandum Konusunda Hatalarını Anladı
- FETÖ Elebaşı Darbenin Mesajını Yıllar Önce Bylock'tan Paylaşmış
- FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit, Monaco'yu Yenerek Finale Yükseldi
- ABD'de Dövülüp Uçaktan Atılan Yolcu, Tazminatı Alınca Davadan Vazgeçti
- Okan Bayülgen'in Kızı Bodrum Belediyesi'nin Başkanlık Koltuğuna Oturdu
- Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aytaç Durak Beraat Etti
- AB de Referandumu Resmen Tanıdı: Sonuçlara Saygı Duyuyoruz
- Tuğba Özay'dan Balıklı Kaplıca Havuzunda Çay Keyfi
- Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 10 Yaralı
- Tecavüze Uğrayan Genç Kızın Akrabaları Tecavüzcüyü Döverek Öldürdü
- Başakşehir, Beşiktaş'ı Yenerse Şampiyon Olan 5 Takımı Yenen 2. Takım Olacak
- Van Persie, Burnunu Kırdığı Mahmut Tekdemir'den Çiçek Alarak Özür Diledi
- Esra Erol Gelin Adayı Nurşen'in Mesajlarını İfşa Etti
- Yeşilçam Yıldızlarını Keşfeden Ünlü Yapımcı Erdoğan Çakıcı Hayatını Kaybetti
- Rusların Mayıs Ayı Tatili İçin Gözde Ülkesi Türkiye
- İtalyan Şarkıcı Marrone'ye Sahnede 'Şakacıktan' Taciz
- Almanya, Kamusal Alanda Çarşaf ve Burkayı Yasakladı
- ABD, Türkiye'ye Roket Yağdıran PYD'lileri Korumak İçin Tel Abyad'a Zırhlı Birlikler Gönderdi
- Milli İHA'mız ANKA Yerli Mühimmatlarla İlk Atışını Gerçekleştirdi
- Tunceli'de 4 PKK'lının Teslim Olma Anı Askerin Kask Kamerası Tarafından Kaydedildi
- Sosyal Medya Fenomeni Berkcan Güvenle Buluşan Amanda Cerny, Allah'a Şükretti
- Tatlıses'in Sahibi Olduğu Çiğ Köfte Zincirinin Bir Şubesi Daha Açıldı
- 13 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Genç Tutuklandı
- Okulun Yanında Pimi Çekilmiş Halde Bulunan El Bombası Büyük Panik Yarattı
- İnternetten Eski Kıyafetlerini Satan Genç Kızı Kandırdı, Kuru Sıkı Tehdidiyle Tecavüz Etti