28 Nisan 2017 Cuma - İha Haber Saati

Yurttan ve dünyadan günün gelişmeleri her gün Haber Saati'nde.

28 Nisan 2017 Cuma - İha Haber Saati

Yurttan ve dünyadan günün gelişmeleri her gün Haber Saati'nde...

Hangi ilimizde bugün ne oldu? Ulusal gündemin yanı sıra yerel gündemi de merak ediyorsanız...

Haber Saati'ne sizi de bekliyoruz.

Saat 17.00'de tam burada

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