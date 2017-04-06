28. Mekanize Tugay Komutanlığı Personeli 38 Kişi Hakkında İddianame Hazırlandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında zırhlı araçların çıktığı Ankara Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı personeli 38 kişi hakkında iddianame hazırlandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimi gecesi Mesut Yağan isimli vatandaşın şehit edilmesinin de arasında bulunduğu eylemlere ilişkin 38 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, Genelkurmay Başkanlığı binasının bahçesinde darbe girişiminden sonra tank, zırhlı mekanize ve lastik tekerlekli araçlar bulunduğu ve bu araçların askeri darbe için geldikleri tespit edilerek konunun soruşturulmasına başlandığı belirtildi. Tanklar ile ilgili ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ifade edilerek, darbe için Mamak'taki 28. Mekanize Tugayından geldiği anlaşılan araçları kullanan şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.



Darbe girişimine karşı çıkacak generalleri birer birer tespit etmeye çalışmışlar



İddianamede, Ankara'daki 4. Kolordu ve ona bağlı 28. Mekanize Tugayında albay ve generallerden oluşan bir grubun 2016 yılı başından itibaren sürekli yürüyüş yapma bahanesi ile bir araya gelmeye başladığı, hafta sonları bu yürüyüşlerde askeri bir darbenin nasıl yapılacağı, kimlerin destek verdiği ve kimlerin karşı çıkacağının el altından konuşmalar yapılarak tespit edildiği vurgulandı. Darbe girişimine karşı çıkan ve darbeyi önlemek için elinden geleni yapabilecek albay ve generallerin birer birer tespit edildiği, sağlıklı olmak ve askeri dayanıklılığı arttırma görüntüsü altında Fetullahçı general ve albayların aralarına aldıkları onlardan olmayan albay ve generallere askeri bir darbe olması durumunda nasıl hareket edeceklerini kurnazca sorup bir istihbaratçı gibi bilgi toplayarak askeri darbenin askeri kanadının kimlerden oluşacağını belirledikleri tespitine yer verildi.



Darbe girişimi hazırlıkları 2 ay öncesinden başlamış



İddianamede, "Askeri darbe hazırlıklarının 28. Mekanize Tugayında Mayıs ayı sonlarında yani iki ay kadar önceden başladığı, arızalı araçların tamir edildiği, araçlardaki silah bakımlarının yapıldığı, personelin bakım ve eksikliklerinin giderildiği, tugayın Suriye sınırına sevk edileceği veya toplumsal olaylara destek için tatbikat yapıldığı izlenimi verilerek ama gerçekte darbeye zırhlı araç desteği sağlamak için hazırlandığı, askeri darbeden bir gün önce mekanize araçlara akaryakıt yüklemesi de yapıldığı belirlenmiştir" denildi.



28. Mekanize Piyade Tugayına ve 4. Kolordu Komutanlığına darbe girişimi gecesi önceden yapılan darbe planlamasına uygun olarak önce 28. Mekanize Tugay Komutanlığına sözde atanan Ali Kalyoncu'nun ve 4. Kolordu Komutanlığına sözde atanan Osman Ünlü'nün gelerek darbeciler adına tugay ve kolordunun emir komutasını cebren ele aldıkları belirtilerek, kolordu ve mekanize tugayının darbeci komutanlar tarafından içerden destek sağlayan askerlerinde emir komutaya uyması ve darbecilerin yanında yer almasıyla tugay ve kolordu üzerinde hakimiyetin sağlandığı vurgulandı. Tugay Kurmay Başkanı Albay Savaş Kabaklı'nın da darbecilerle birlikte hareket ettiğinin tespit edildiği kaydedilerek, önce bütün askeri birliklere alarm verildiği, ardından mesai harici olduğu için kışla dışındaki askeri personelin derhal kışlaya dönmesi için emir verildiği belirtildi.



36 adet zırhlı araç kışladan çıktı



İddianamede, 28. Mekanize Tugayında tank ve mekanize araç taburlarının komutanlarının askeri darbe olacağını önceden bildiği, darbeye teşebbüs edilmesiyle birlikte hemen tank ve zırhlı araçları hazırladıkları vurgulanarak şunlar kaydedildi:



"Mevcut askeri personeli kullanarak zaten darbeye önceden beri hazırlanan tank ve zırhlı araçları garajdan çıkardıkları, tank taburunu Nuri Büyükyazıcı ve mekanize taburunu Ertuğrul Terzi'nin emir komuta ettiği, personele rastgele tüfek dağıttıkları, tank ve mekanize araçlarında kullanılmak üzere uçaksavar mermisi ve kule makineli tüfek mermisi dağıttıkları anlaşılmıştır. FETÖ'ye bağlı, devlete ve millete kin duyan bir kısım askerin 15.07.2016 günü saat 20: 30 sıralarında başlattığı ve planlanan saatten erkene alınan askeri darbede, 28. Mekanize Tugayının tank ve zırhlı araçlarla darbeyi başarmak için hareket ettiği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı, Ankara Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu komutanı yarbay Ertuğrul Terzi tarafından olay günü toplam 36 adet zırhlı aracın kışladan darbe için çıkarıldığı, alarm verilmesi üzerine personelden gelenler toplanarak tank ve zırhlı araçların çıkarıldığı, acele ile hareket edildiği, Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı söylenerek çıkarılan bu zırhlı araçların eskort almadan ilerledikleri şehir içi trafikte birbiri ile irtibatını kaybettiği tespit edilmiştir."



Zırhlı araçları "hedef değişti" diyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne göndermişler



Genelkurmay Başkanlığına giden Kobra, Land, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı muharebe araçların (ZMA) Tugay Kurmay Başkanı Savaş Kabaklı'nın talimatı ile tabur komutanı Ertuğrul Terzi'nin koordinesinde bölük komutanları Serhat Savcı, Abdurrahman Koçoğlu ve Bora Polat'ın emrinde kışladan çıkış yaptıkları bildirildi. Askeri darbeye teşebbüs edenlerin emri ile bir kısım zırhlı araçların yolda hedef değiştiği ileri sürülerek Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeye gönderildiği, tabur komutanı Ertuğrul Terzi'nin buraya giderek bizzat zırhlı araçları komuta ettiği kaydedildi.



Yolu şaşırıp Ankara'da kayboldular



İddianamede, bazı zırhlı araçların gidilecek yolu şaşırıp Ankara'da kaybolduğu, bazı zırhlı araçların bakımları yapılmasına rağmen arızalanarak yolda kaldığı, çok az zırhlı aracın içindeki askeri personelin çevredeki sivillerin telkini ile askeri darbeden vazgeçerek hareketlerine son verdiği, askeri darbenin başarıya ulaşması için daha ileri gitmeden durdukları, bazı zırhlı araçların darbeciyi yönetenlerin emriyle Ankara'da olduğunu düşündükleri Başbakan Binali Yıldırım'ı yakalamak, gözaltına almak, etkisiz hale getirmek için Çankaya'daki resmi ikametgaha gittikleri tespitine yer verildi.



İddianamede, "Bazı zırhlı araçların Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldırdığı, polis ve sivil vatandaş katliamı yaptığı, telsiz bağlantısı araya giren sivil araç trafiği nedeniyle kesilen zırhlı araçların bir kısmının ilk hedef olarak verilen Genelkurmay Başkanlığına doğru dağınık şekilde yol aldıkları, Mamak 28. Mekanize Tugayından biri lastik tekerlekli kobra, biri land tipi araç ve diğerleri zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe aracı olmak üzere toplam sekiz aracın Genelkurmay Başkanlığına askeri darbeyi başarmak üzere intikal edebildiği, land aracın darbeci rütbeli askerleri Gençlik Caddesinde bırakıp Mamak'taki kışlaya geri döndüğü, diğer araçların bahçede 16.07.2016 günü yakalandığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA