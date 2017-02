28 Haziran Gençlik Merkezi'nin Temeli Atıldı

İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran mahallesine yapılacak olan Gençlik Merkezinin temeli atıldı.



İzmit Belediyesi yapım çalışmaları devam eden 28 Haziran Gençlik Merkezi için temel atma töreni düzenledi. Temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın yanı sıra Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, İnşaat Odası Başkanı Tolga Ok, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temeli atılan gençlik merkezi 400 metrekare alanda 3 kattan oluşacak. Merkezde oyun salonu, çok amaçlı salon, kütüphane, etüt odaları ve kafe yer alacak olup yaklaşık 700 bin liraya mal olacak. Temeli atılan merkezin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.



Temel atma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Biliyoruz ki gençler bizim her şeyimiz, bugünümüz yarınımız. Onların sosyal yaşamlarını geliştirmeleri ve yarınların anası babası olarak güçlü aile reisleri olmaları hepimizin istediğidir. Gençlerimizin bazı yaşamsal problemleri oluyor. Özellikle kültürel aktivitelerin daha fazla yapılması gereken ihtiyaçları var. Gültepe, Mehmet Ali Paşa gençlik merkezi ve şimdi burada gençlik merkezimiz bizim gençlere verdiğimiz bir örnek. 3D Tasarım Merkezimizi olmak üzere birçok mahallede 20'ye yakın eğitim merkezlerimiz var" dedi.



Gençlik Merkezi yapılacak alanın yıllar önce varoş bir mahalle olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "Buralar bir dönemin varoşlarıydı. Artık hiç de öyle değil. İzmit'in merkezinden aşağıda değil artık. Cephanelikte Türkiye'nin en önemli hastanelerinden biri yapılıyor. 28 Haziran mahallesi parlayan yıldızdır. Bizler de elimizden geldiğince hizmetleri yapacağız. Bu gençlik merkezimizin gençlerimize, kentimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



Tören Başkan Doğan ve protokol üyelerinin temel atma butonuna basmasıyla birlikte sona erdi. - KOCAELİ