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28 Haziran'da Bir Parsel Mahkemece Satılacak

28 Haziran'da Bir Parsel Mahkemece Satılacak

İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran mahallesinde 155 metrekarelik bir parsel, mahkemece satılacak.

28 Haziran'da Bir Parsel Mahkemece Satılacak

İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran mahallesinde 155 metrekarelik bir parsel, mahkemece satılacak.

28 Haziran mahallesi Badem sokak 3725 Ada ve 12 nolu parselde bulunan ve üzerinde 4 katlı yapının yer aldığı 155 metrekarelik alan 25 Ocak Çarşamba günü 239 bin 470 Liraya satılacak. - KOCAELİ

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