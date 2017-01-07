28 Haziran'da Bir Parsel Mahkemece Satılacak

İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran mahallesinde 155 metrekarelik bir parsel, mahkemece satılacak.



28 Haziran mahallesi Badem sokak 3725 Ada ve 12 nolu parselde bulunan ve üzerinde 4 katlı yapının yer aldığı 155 metrekarelik alan 25 Ocak Çarşamba günü 239 bin 470 Liraya satılacak. - KOCAELİ