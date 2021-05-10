28.Gün iftar menüsü! 10 Mayıs Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi sekizinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için payla

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi sekizinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

28. GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Ezogelin Çorbası

- Ispanak Yemeği

- Yoğurt

- Portakallı- Limonlu İrmik Topları

EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin Çorbası için gerekli malzemeler

-¼ su bardağı pilavlık bulgur

-1 su bardağı kırmızı mercimek

-1 adet orta boy kuru soğan – iri yemeklik doğranmış

-2 yemek kaşığı tereyağı

-7 su bardağı su

-2 diş sarımsak

-¼ su bardağı pirinç

-Tuz

-Karabiber

Ezogelin Çorbası yapılışı;

-Soğan ve sarımsağı iri bir şekilde yemeklik olacak şekilde doğrayın.

-Bir çorba tenceresine tereyağını alalım ve eritin.

-Önce soğanları sonra sarımsakları kavurun.

-Ardından yıkanmış mercimek, bulgur ve pirinci ekleyerek 1 - 2 tur daha karıştırın.

-Su, tuz ve karabiberi de ekleyin.

-Su kaynama noktasına gelene kadar yüksek ateşte, su kaynadıktan sonra ise altını kısıp arada bir karıştırarak pişirin.

-Başka bir tencereye zeytin yağını ekleyin.

-İyice ısınınca salçayı ekleyip bir tur çevirin.

-Ardından unu ekleyelim ve kavurun.

-Sıcak suyu ve baharatları ekleyerek, kıvam alana kadar karıştırın.

-Diğer tencerede bulunan bakliyatlar pişince, hazırladığımız meyaneyi bakliyatlar ile birleştirelim 1 taşım daha kaynatıp ocaktan alın..

Afiyet olsun.

FIRINDA ISPANAK YEMEĞİ

Fırında Ispanak Yemeği için gerekli malzemeler

-3 tane yumurta

-1 kg ıspanak

-1/2 kalıp kadar beyaz peynir

-1 paket kabartma tozu

-1 çay bardağı zeytinyağı

-5 yemek kaşığı un

-Peynirin tuz miktarına göre tuz

-Üzeri için rendelenmiş kaşar ve dilimlenmiş domates

Fırında Ispanak Yemeği yapılışı;

-Ispanakları yıkayıp doğruyoruz, bir süzgece alıp diriliklerini kaybetmesi için üzerinden kaynar su aktarın. (bir çaydanlık dolusu yeterli).

-Elimiz değecek sıcaklığa gelince avucumuzda fazla suyunu sıkıyoruz, karıştırma kabına alın.

-Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırıyoruz ve yuvarlak veya kare borcama kek gibi yayın.

-Üzerine kaşar rendesi serpip dilimlenmiş domates ile süsleyin.

-180 derecede üstü kızarana kadar pişirin.

PORTAKALLI-LİMONLU İRMİK TOPLARI

Portakallı- Limonlu İrmik Topları için gerekli malzemeler



- 3 yemek kaşığı irmik

- 1 su bardağı süt

- 1 küçük portakal kabuğu rendesi

- 1 limon kabuğu rendesi

- 1 yemek kaşığı bal

- 2 tatlı kaşığı labne

Portakallı- Limonlu İrmik Topları yapılışı;

- Öncelikle sütü ve irmiği pişirin.

- Biraz soğuduktan sonra balı ve labneyi ekleyip buzdolabında 1 saat kadar bekletin.

- Ardından yuvarlayıp hindistan cevizi tozuna bulayın ve hazır.

Afiye olsun!