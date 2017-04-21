28. Ankara Uluslararası Film Festivali Başladı
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 28. Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 28. Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Onur ödüllerinin sahiplerini bulduğu açılış törenine Türk sinemasının dev isimleri Hülya Koçyiğit, İzzet Günay'ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de katıldı. Gecede festivale desteklerinden dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, teşekkür plaketine layık görüldü. Başarılı oyuncu Şenay Gürler'in elinden ödülünü alan Yaşar, "Sanata ve sanatçılarımıza her daim destek olmaya ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince Cumhuriyetin başkenti Ankara'da vatandaşlarımızı sevilen tiyatro oyunlarıyla, sanatçılarla ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği aydınlık yoldan yürüyoruz" dedi.
"SANATIN OLDUĞU YERDE BARIŞ VAR"
Festival kapsamında bu yılki Aziz Nesin Emek Ödülü'nün sahibi beyaz perdenin unutulmaz oyuncusu İzzet Günay oldu. Günay, ödülünü birçok filmde birlikte rol aldığı sevilen sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in elinden aldı. Aldığı ödülü çok önemsediğini belirten Günay, "Aziz Nesin bu ülkenin az yetiştirdiği çok önemli düşünürlerden biri, dünya çapında bir mizah yazarı. İçinde bir de emek lafı olunca aldığım ödül daha da anlam kazanıyor. 60. sanat yılımda aldığım bu ödülü, bu geceye emek veren herkes için kaldırmak istiyorum. Sanatın olduğu yerde barış var, sevinç var, bir dönüşüm var. Onun için sanata çok ihtiyacımız var" diye konuştu.
Festivalin önemli ödüllerinden Sanat Çınarı Ödülü ise müziğin duayeni ve yazar Ahmet Say'a, Kitle İletişim Ödülü de Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul'a verildi. Ödül töreninin ardından katılımcılar Baba Zula konseri ile keyifli dakikalar geçirdi.
Bu yıl körleşme temasının işlendiği festival, 30 Nisan'a kadar devam edecek. Festivalde dünya sinemasının son dönem başarılı örneklerinden oluşan 142 film izleyiciyle buluşacak.
(İHA)