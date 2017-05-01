28. Ankara Uluslararası Film Festivali
- 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin olduğu Şinasi Sahnesinden genel görüntü Katılımcılardan detaylar Birol Güven, Onur Buldu, İrem Sak'ın gelişi Gala gecesinden detaylar ANKARA - Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Halkbank'ın...
- 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin olduğu Şinasi Sahnesinden genel görüntü
Katılımcılardan detaylar
Birol Güven, Onur Buldu, İrem Sak'ın gelişi
Gala gecesinden detaylar ANKARA - Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Halkbank'ın ana sponsorluğunda düzenlendiği Ankara Uluslararası Film Festivali'nin ödül töreni Şinasi Sahnesi'nde yapıldı.