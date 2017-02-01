ADDİS Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi.



Zirvenin kapanış oturumunda, 29. Afrika Birliği Zirvesi'nin temmuzda Addis Ababa'da yapılması kararlaştırıldı.



Kapanış oturumunda konuşan Gine Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği'nin yeni dönem başkanı Alpha Conde, Afrika Birliği'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararına karşı bu ülkeler içerisinde bulunan Somali ve Sudan ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.



Fas'ın Afrika Birliği'ne dönüşünün birlik içerisinde bölünmeye neden olacağı söylentilerine karşı zirvenin kıtadaki dayanışma ruhunu dünyaya gösterdiğini ifade eden Conde, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile Zimbabwe Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin Afrika'nın birlik prensiplerini koruma konusundaki tutumlarından övgüyle söz etti.



Fas Kralı 6. Muhammed'in konuşmasını "etkileyici" olarak nitelendiren Conde, Afrika'nın sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiğini kaydetti.



"Afrika kendi kendini yönetmeli"



Birleşmiş Milletlerin (BM) Barış Güçlerini eleştiren Conde, Güney Sudan ve Kongo'daki durumlarının kıtanın kendisini yönetmesi gerektiğinin en belirgin kanıtı olduğuna işaret etti.



Afrika ülkelerinin devlet başkanlarını birliğinin aldığı kararlara saygı duymaya ve bunlara uymaya çağıran Conde, birliğin bugünden itibaren zirvelere devlet başkanı, yardımcısı veya başbakan dışında katılımları kabul etmeyeceğini söyledi.





Birliğinin göç konusuyla ilgili batıyla irtibata geçmesi için Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni'yi görevlendirdiğini aktaran Conde, göç konusunda birlik dışında Avrupa Birliği (AB) ile bireysel müzakereleri kabul etmeyeceğini dile getirdi.



- Afrika yönetimleri ve halklarına "birlik çağrısı"



Afrika Birliği Komisyonu'nun yeni Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrika'nın barış, terör ve güvenlik konularında yaşadığı sıkıntıları aşmak için çaba sarfetmesi gerektiğini belirtti.



Kıtanın yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek için Afrika yöneticileri ile halklarını birlik olmaya çağıran Muhammed, Fas'ın birliğe dönmesinden memnuniyet duyduğunu, bunun kıtanın birliğini güçlendireceğini söyledi.



Afrika Birliği Komisyonu eski Başkanı Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma, Afrika halkının kalkınması ve refahı için Afrika'ya en iyisinin verilmesi gerektiğine değinerek, Fas'ın birliğe dönüşünü olumlu karşıladığını kaydetti.