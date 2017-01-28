28. Afrika Birliği Zirvesi Hazırlık Toplantıları Sona Erdi

ADDİS Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen 28. Afrika Birliği Zirvesi hazırlık toplantıları tamamlandı.



Alınan bilgiye göre, birlik bünyesindeki 8 alt komisyon başkanlığı için 41 adayın yarıştığı seçimlerin 30 Ocak'ta başlayacak zirvede yapılması kararlaştırıldı.



Zirvede, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Nkosazana Dlamini-Zuma'nın yerine yeni bir başkan ve yardımcısının seçimle belirlenmesinin ardından söz konusu 8 komisyonun başkanları seçilecek.



Birlik bünyesindeki en önemli alt komisyonlar arasında, "Afrika Barış ve Güvenlik Konseyi", "Altyapı ve Enerji", "Sosyal İşler", "Beşeri Kaynaklar, Bilim ve Teknoloji", "Ticaret, Sanayi, Kırsal Ekonomi ve Tarım" ile "Ekonomi İşleri" yer alıyor.