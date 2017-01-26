28. Afrika Birliği Zirvesi Hazırlık Toplantıları

ADDİS Çad Dışişleri Bakanı Musa Faki, Afrika Birliği hazırlık toplantılarında gündeme alınan konuların büyük kısmının onaylandığını söyledi.



Faki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantılarında özellikle Afrika Birliği ve terörle mücadeleyle alakalı konular olmak üzere ajandada yer alan konuların büyük kısmı onaylandı." dedi ancak bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.



Birliğin faaliyetlerini kendi kendine finanse etmesi ve serbest ticaret bölgesi kurulması konularının 30-31 Ocak'ta düzenlenecek zirveye sunulacak tavsiyelerin başında yer aldığını kaydeden Faki, Afrikalı bakanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı ortak bir tavır almasını beklediğini dile getirdi.



Uganda Dışişleri Bakanı Sam Kahamba Kutesa, "UCM'nin ırkçı olduğunu, çifte standart uyguladığını ve kararlarının yüzde 90'ının Afrika kıtasını hedef aldığını" savunarak "UCM, yüklü miktarda parayı adaletin sağlanmasında kullanılabilecekken heder etti." diye konuştu.



Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, daha önce yaptığı açıklamada, UCM'den sorumlu Afrika Birliği Bakanlar Komisyonunun, UCM'den topluca çekilme stratejisinin uygulanmasına karar verdiğini duyurmuştu.



Güney Afrika, geçen ekim ayında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) UCM üyeliğinden çekilme uyarısında bulunmuş, Burundi ve Gambiya ise çekilme kararı almıştı.