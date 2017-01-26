28. Afrika Birliği Zirvesi Hazırlık Toplantıları

ADDİS Pan Afrika Parlamentosu (PAP) Başkanı Roger Nkodo Dang, parlamentonun kıtanın kalkınması alanında kendisinden beklenen rolü oynayamadığını savundu.



Dang, 28'inci Afrika Birliği Zirvesi hazırlık toplantıları kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, parlamentonun halihazırda Afrika entegrasyonunun desteklenmesi ve kıtanın sosyal, siyasal ve ekonomik kalkınması için kendisinden beklenen rolü oynayamadığını, bu durumun da Afrika gençliğinin geleceğini olumsuz etkilediğini belirtti.



Afrika'da genç nüfusta yaşanan hızlı artışa paralel bir şekilde hareket etmenin gerektiğini kaydeden Roger Nkodo Dang, "Üye ülkeler tarafından daha önceki zirvelerde kabul edilen protokollerin hayata geçirilmesinde yavaş davranılması, gençlere yönelik yatırımı engelliyor." ifadesini kullandı.



Afrika Birliği zirvelerinde önceki yıllarda, gençlerin enerjisinden etkin bir şekilde istifade edebilme amacıyla pek çok protokol kabul edildi, ancak kıta ülkelerinden çoğu bu protokolleri yürürlüğe koymadı.