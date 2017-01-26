ADDİS Afrika Birliği Sanayi ve Ticaret Komiseri Fatma Heram Esil, Afrika kıtasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirme hedefiyle ticaret ve yatırım sürecinin hızlandırılması, Afrika ticaret bölgesinin inşa edilmesi çağrısında bulundu.



Esil, 28. Afrika Birliği Zirvesi hazırlık toplantıları münasebetiyle bulunduğu Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında, "Afrika'daki istikrarsızlık, işsizlik ve çatışmalara neden olan şartların iyileştirilmesi amacıyla milyonlarca Afrikalı için iş imkanı oluşturulması gerekiyor." dedi.



Afrika Birliğinin altyapıda kaliteli yatırımlar, sanayileşme ve birleşik Afrika pazarının oluşturulmasına ilişkin beklentisini dile getiren Esil, "Afrika kıtasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirme hedefiyle ticaret ve yatırım süreci hızlandırılmalı, Afrika ticaret bölgesi inşa edilmeli." diye konuştu.



Esil ayrıca komiserliğin, "Afrika ülkeleri arasında ticaret bölgesi oluşturulması ve bu süreçte karşılaşacağı sorunları" kapsayan raporu zirvede sunacağını kaydetti.



Afrika Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 30-31 Ocak'ta düzenlenecek 28. Afrika Birliği Zirvesi öncesi dün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelmişti.



Ay sonunda yapılacak zirvede, görev süresi dolan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Nkosazana Dlamini-Zuma'nın yerine başkan seçilmesinin yanı sıra terörle mücadele, üye ülkelerdeki sorunlar, Fas'ın Afrika Birliğine yeniden katılması ve Afrika'da serbest ticaret bölgesinin oluşturulması konularının görüşülmesi bekleniyor.