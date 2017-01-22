28. Afrika Birliği Zirvesi Hazırlık Toplantıları

ADDİS 28. Afrika Birliği Zirvesi hazırlık toplantılarının Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladığı bildirildi.



"Demografik yapının gençlere yatırım kanalıyla kullanılması" temasıyla düzenlenen ve salı gününe kadar sürecek olan hazırlık toplantılarında daimi temsilciler bir araya geliyor. Hazırlık toplantılarında Birliğin yönetim kurulu, komisyon başkanı ve yardımcısının seçilmesi, Fas'ın birliğe geri dönüşü ve diğer önemli konuların ele alınması bekleniyor.



Afrika Birliği dönem başkanlığı yarışı, bu yıl Senegal, Nijerya, Gine ve Nijer arasında gerçekleşecek. Bu ülkelerin dönem başkanlığı için birini seçmede başarısız olması durumunda konu, bakanlar konseyine götürülecek.



25-27 Ocak'ta Afrika Birliği'nin Bakanlar Konseyi toplantıları, 30-31 Ocak'ta ise devlet başkanları ve başbakanların katılımıyla 28. Afrika Birliği zirvesi düzenlenecek.