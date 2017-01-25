28. Afrika Birliği Zirvesi Hazırlık Toplantıları (1) - Addis

Afrika Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, ay sonunda yapılacak zirve öncesinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi.



28. Afrika Birliği Zirvesi hazırlık toplantıları çerçevesinde düzenlenen oturum, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Nkosazana Dlamini-Zuma'nın açılış konuşmasıyla başladı.



Bölgedeki yönetimleri halkın taleplerine duyarlı olmaya ve bu yönde demokrasi, iyi yönetim ve insan haklarına riayet etmeye çağıran Zuma, karşı karşıya oldukları tehlikelere de dikkati çekti.



Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, "Şiddet yanlısı radikalizm ve terörün artmasıyla istikrarsızlığın yanı sıra siyasi kurumlar ile vatandaşların arasında güvensizliğin olduğu ve dünyada hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde Afrika kıtasının birliği ve geleceği büyük tehlikelerle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.



Zuma ayrıca, Afrika ülkeleri arasında serbest ticaret bölgesi oluşturma çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.



Bakanlar düzeyinde üç gün sürecek toplantılarda Addis Ababa'da 30-31 Ocak'ta düzenlenecek 28. Afrika Birliği Zirvesi'nin programı ve daimi temsilcilerin tavsiyelerinin ele alınacağı ifade ediliyor.



Zirvede ise görev süresinin sonuna gelen Komisyon Başkanı Zuma'nın yerine yeni başkanın seçilmesinin yanı sıra terör, üye ülkelerdeki sorunlar ve Fas'ın Afrika Birliği'ne yeniden katılması konularının görüşülmesi bekleniyor.