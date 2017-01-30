28. Afrika Birliği Zirvesi - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Addis

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Detay çekimler Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması 28. Afrika Birliği Zirvesi'nin açılış toplantısı, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Nelson Mandela salonunda düzenlendi.

28. Afrika Birliği Zirvesi - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Addis

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Detay çekimler
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması 28. Afrika Birliği Zirvesi'nin açılış toplantısı, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Nelson Mandela salonunda düzenlendi. Açılışta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yaptı.

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