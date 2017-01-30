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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması 28. Afrika Birliği Zirvesi'nin açılış toplantısı, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Nelson Mandela salonunda düzenlendi. Açılışta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yaptı.
28. Afrika Birliği Zirvesi - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Addis
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Detay çekimler Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması 28. Afrika Birliği Zirvesi'nin açılış toplantısı, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Nelson Mandela salonunda düzenlendi.
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