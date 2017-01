ADDİS Afrika Birliğine üye ülkelerin liderleri, kıtadaki herkesin aşılanmasını öngören "Addis Aşı Deklarasyonu"nu imzaladı.



Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi'nde, kıtadaki tüm fertlerin aşılanmasını öngören "Addis Aşı Deklarasyonu"na, diğer adıyla "Aşının Evrensel Ulaşımı Bakanlar Deklarasyonu"na üye ülkeler imza attı.



Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yayımladığı raporda, Afrika'da, aşılanmaya erişimi artırmak için son 15 yılda bazı kazanımlar elde edilse de bu konudaki ilerleme sürecinin durduğu, aşılama konusundaki küresel hedeflere ulaşılamadığı vurgulandı.



Afrika'da halihazırda beş çocuktan birinin hayati öneme haiz aşılara ulaşamadığı vurgulanan raporda, "Afrika'da, aşı ile korunulabilecek hastalıklar nedeniyle ölümler yaşanıyor her yıl yaklaşık 61 bin kişi kızamık nedeniyle hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.



"Tarihi anlaşma"



Afrika Birliği Komisyonu Başkanlığı görev süresini tamamlayan Nkosazana Dlamini-Zuma, herkesin aşıya ulaşabileceğini söyleyerek, "Addis Aşı Deklarasyonu tarihi bir anlaşmadır. Üst düzey siyasi destekle, Afrika'daki tüm çocuklara, sağlıklı ve üretken bir hayat sunmaya, her zamankinden daha fazla yaklaştık." ifadesini kullandı.



Dlamini-Zuma, ülkelere, bünyelerindeki aşılama programlarına yönelik, siyasi ve finansal yatırımı güçlendirme çağrısında bulunan deklarasyonun, aşıyla ilgili finansmanın artırılması, tedarik ve dağıtım zincirlerinin güçlendirilmesi, sağlık ve kalkınmanın temel taşlarından biri olması hasebiyle aşılamaya herkesin ulaşımının sağlanması dahil olmak üzere 10 madde içerdiğini aktardı.



WHO Afrika Bölgesel Direktörü Matshidiso Moeti, çocuklar için sağlıklı bir başlangıç yapıldığında toplumların gelişip, ekonomilerin güçleneceğinin altını çizerken, WHO Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Alaaddin el-Alvan, "Afrika'da bir çocuğun bile aşıdan mahrum kalması, çalışmalarımızın tamamlanmamış olduğu anlamını taşır." dedi.



Etiyopya Sağlık Bakanı Yifru Berhan Mitke de aşılamanın, bir ülkenin geleceği için yapabileceği en akıllı yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.



Afrika'daki herkesin aşıya ulaşımını sağlaması açısından söz konusu deklarasyonun tarihi bir önem taşıdığı ifade ediliyor.