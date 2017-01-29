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(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Cezayir Başbakanı Abdülmelik Sellal görüşmesi
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit görüşmesi
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni görüşmesi 28. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Etiyopya'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cezayir Başbakanı Abdülmelik Sellal, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni ile bir araya geldi.
28. Afrika Birliği Zirvesi (2) - Addis
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Cezayir Başbakanı Abdülmelik Sellal görüşmesi (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit görüşmesi (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni görüşmesi 28.
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