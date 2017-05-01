27 yılldır spor yapan 84'lük delikanlı geçlere taş çıkartıyor

Gençler beni kıskanıyor



İZMİR - İzmir Buca'da 27 yıldan beri vücut geliştirme sporu yapan 84 yaşındaki İsmet Öztoker, güçlü fiziği ve atletik yapısıyla görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Emekli olduktan sonra yaşadığı boşlukta kireçlenmeden, tansiyona kadar birçok hastalıkla savaşan İsmet Öztoker, vücut geliştirmeye başladıktan sonra sağlığına da yeniden kavuştuğunu söyledi. Öztoker, kasları ve çevik yapısıyla 7 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Buca Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tesisleri'ne gelenlerin de ilgi odağı oluyor.

Her gün 3 saat spor yapıyor

Yaşıtlarının köşeye çekildiği yaşta insan vücudunun kaldırabileceği en zorlu sporu yapan Öztoker, tam 27 yıldır her gün 3 saat ağırlık kaldırıp, vücudunu geliştiriyor. Bu zorlu spora emekliliğin getirdiği hastalıklar nedeniyle başladığını kaydeden Öztoker, "Sinemalarda büfecilik ve Türk filmlerinde figüranlık yaparken 57 yaşında emekli oldum. Yaşadığım boşlukla vücudumda başlayan kireçlenme, tansiyon, şeker gibi hastalıklarla savaşmaya başladım. Kardeşimin tavsiyesiyle 57 yaşında vücut geliştirme sporuna başladım ve 27 yıldır hiç durmadan spor yapıyorum" dedi.

Tüm hastalıkları yendi

Spor sayesinde tüm hastalıkları yendiğini, uzun yıllardır hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyleyen 84'lük delikanlı; 500 gram yoğurt, 150 gram bal, 100 gram ceviz, keçiboynuzu tozu ve yulaflı bisküviden oluşan kahvaltı menüsüyle güne başlamanın faydalarını anlatırken, herkese spora yönelmelerini tavsiye etti. 4 evlilik yaşadığını, bu evliliklerden 4 çocuğu ve 4 torunu olduğunu söyleyen İsmet Öztoker, güçlü fiziği ve azmiyle yıllara meydan okuyor.