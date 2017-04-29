27 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyonun Detayları

Tunceli'de 3 gün süren operasyonda 15'i ölü 27 teröristin etkisiz hale getirilmişti. Operasyonla ilgili Tunceli Valiliği detayları açıkladı.



Hozat 51.Motorlu Piyade Tugay Komutanlığının sevk ve idaresinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Aliboğazı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85" operasyonu başlatıldığı hatırlatan Valilik," 27 Nisan 2017 tarihinde teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 2'si yaralı, 8 sağ terörist teslim olmuştur. 1 kahraman askerimiz ise operasyon esnasında hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ayrıca askerimizi yaralayan terörist çatışma sırasında ölü olarak ele geçirilmiştir. 28 Nisan 2017 tarihinde Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Aliboğazı bölgesinde teröristlerin barındığı iki ayrı sığınak tespit edilmiş, tespit edilen sığınakların çevresi güvenlik güçlerimizce kuşatılmış ve teröristlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmış, 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 4 terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuştur"denildi.



Silahlar ve roketatar ele geçirildi



Operasyon sonrası bölgede yapılan aramalara da değinilen valilik açıklamasında," 9 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar,1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 4 adet roketatar sevk fişeği, 438 adet kalaşnikof fişeği,37 adet M-16 piyade tüfeği fişeği,2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 38 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el telsizine bağlantılı EYP devresi, 1 adet güneş paneli, 1 adet jeneratör, 5 adet palaskaya takılı kütüklük,1 adet televizyon ve çok sayıda yaşamsal malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuştur"ifadelerine yer verildi.



15'ölü 27 terörist etkisiz hale getirildi



Aliboğazı ve Kızılmescit bölgesinde yapılan operasyonlarla ilgili açıklamasına devam eden Valilik," Aliboğazı bölgesinde yapılan operasyonlarda 8 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 2'si yaralı olmak üzere 12 terörist güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. 26 Nisan 2017 tarihinde İlimiz Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde yapılan operasyonlarda ise 7 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece ilimizde son üç günde yapılan operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup, ilimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir'şeklinde bilgilendirme de bulundu. - TUNCELİ