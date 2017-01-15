Epson SC-F2000 ile t-shirt, çanta, sweatshirt, şapka, suni deri ve daha birçok materyal üzerine doğrudan baskı yapmak mümkün. Sağladığı üretim seçenekleri ve baskı kalitesi dikkate alındığında oldukça uygun bir sahip olma maliyetiyle dikkat çeken SC-F2000, tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırımlarını hızlı bir şekilde kazanca dönüştürmesine imkan tanıyor.



Yüksek kalite ve 27 saniyede 1 T-shirt



Kumaş üzerine baskı yapmayı kolaylaştıran ve baskı yüksekliği ayarlanabilen tabla sayesinde 25 mm.'ye kadar kalınlılığa sahip kumaşlar üzerinde hassas sonuçlar elde etmek SC-F2000 ile mümkün. Yüksek kalitede baskı sayesinde basılı alan yumuşaktır ve bu sayede ürünler konforlu ve uzun süreli şekilde giyilebilir. Epson'un keskin nokta yerleşimi için 1440x1440 dpi'ye kadar çözünürlüğe çıkabilen MicroPiezo TFP yazıcı kafa teknolojisi, geniş renk yelpazesi, canlı renkler vepürüzsüz geçişler elde edilmesini sağlar. Epson SC F-2000, tek bir tişörtün üzerine 27 saniyede baskı sağlayarak üretimi hızlı ve kolay hale getirir.



Baskı maliyetinizi önceden bilin



SC F-2000 ile sunulan dahili yeni yazılım Garment Creator, maliyet hesaplama modülüne sahiptir ve bu sayede üreticiler daha baskıya başlamadan maliyetleri hesaplayabilir. Modelde ayrıca USB bellekten direk yazdırma özelliği de mevcut.



Çatlamaya karşı dayanıklı beyaz mürekkep



250 veya 600 ml'lik kartuş seçeneklerine sahip Epson'un UltraChrome DG mürekkebinde beyazlar sağlam ve çatlamaya karşı dayanıklı olduğu için koyu renk kumaşın üzerinebaskı yapmak için idealdir. Özellikle beyaz mürekkepte tıkanmayı azaltmak için kurulan dahili sirkülasyon sistemi belirli aralıklarla otomatik olarak devreye girerek bakım maliyetlerini en aza indirgemeyi sağlar. Ayrıca, Oeko-Tex® Standard 100 sertifikasına sahip bu mürekkep sayesinde 6 aylık bebeklerin dahi giyebileceği sağlığa zararsız ürünler üretmek mümkün.